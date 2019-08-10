ТК має стати гнучким та динамічним інструментом регулювання сучасних трудових відносин.
Дивися повний текст Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни пропонують роботодавці.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:07
Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...
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Дивися повний текст Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни пропонують роботодавці.
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:28
А все к этому идет. Мир цикличен. давят давят на горло народа. Бац. Революция или что то подобное. Свержение власти и опят потехоньку начинают давить на горло до следующей революции. У нас сейчас типа не крепостное право, хотя я бы поспорил.
Человек рожден свободным и бац с первой секунды мужское население страны что то там должно по воинской части. Налоговикам для того чтобы жить тоже должен отстегнуть дань. Для того чтобы жить нужно есть, для того чтобы есть нужно покупать еду, для того чтобы покупать нужны деньги, деньги можно или заработать или украсть. Если работаешь и получаешь прибыль, плати налоги. Хочешь жить, плати.
У бомжей больше свободы чем у простых трудящихся
Можно конечно уйти в Тайгу(у нас леса маленькие, в Тайге долго искать будут) но и там достанут.
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:32
Ого сколько вас тут, совков. И это на капиталистическом форуме.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:39
Нафига нужен какой-то трудовой кодекс. При приеме на работу есть контракт. Для отставания прав - профсоюзы. Он полезен только всяким шарамыжникам, чтоб восстанавливались через суд на гос службу после увольнения и всяким бездельникам , чтоб не преретудится.
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:42
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