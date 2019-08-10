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Українцям готують новий
Трудовий кодекс: які зміни...

Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:07

Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...

Пропонуємо до обговорення:
ТК має стати гнучким та динамічним інструментом регулювання сучасних трудових відносин.

Дивися повний текст Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни пропонують роботодавці.
R2
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Новое крепостное право еще не готовят?
blueiceua
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Готовят.
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:28

  blueiceua написав:Новое крепостное право еще не готовят?

А все к этому идет. Мир цикличен. давят давят на горло народа. Бац. Революция или что то подобное. Свержение власти и опят потехоньку начинают давить на горло до следующей революции. У нас сейчас типа не крепостное право, хотя я бы поспорил.
Человек рожден свободным и бац с первой секунды мужское население страны что то там должно по воинской части. Налоговикам для того чтобы жить тоже должен отстегнуть дань. Для того чтобы жить нужно есть, для того чтобы есть нужно покупать еду, для того чтобы покупать нужны деньги, деньги можно или заработать или украсть. Если работаешь и получаешь прибыль, плати налоги. Хочешь жить, плати.
У бомжей больше свободы чем у простых трудящихся :D
Можно конечно уйти в Тайгу(у нас леса маленькие, в Тайге долго искать будут) но и там достанут.
p_a_l
 
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Ого сколько вас тут, совков. И это на капиталистическом форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:39

Нафига нужен какой-то трудовой кодекс. При приеме на работу есть контракт. Для отставания прав - профсоюзы. Он полезен только всяким шарамыжникам, чтоб восстанавливались через суд на гос службу после увольнения и всяким бездельникам , чтоб не преретудится.
ssnet
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