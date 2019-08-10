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Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:22
Кузя написав: ssnet написав:
Нафига нужен какой-то трудовой кодекс. При приеме на работу есть контракт. Для отставания прав - профсоюзы. Он полезен только всяким шарамыжникам, чтоб восстанавливались через суд на гос службу после увольнения и всяким бездельникам , чтоб не преретудится.
А законодательную базу для составления контракта откуда брать предлагаете?
Есть +- типичные контракты у корпораций, есть общепринятые нормы. Если будет все слишком по рабски его ни кто не подпишет. Контракты на основе нашего законодательства делают только совки, которые платят копейки.
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ssnet
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:29
В США вообще нет такого понятия как трудовой кодекс. И ничего, худо-бедно выживают.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:34
p_a_l написав:
Человек рожден свободным...
Так вы либертарианец или совок? Если человек рожден свободным, то никакого трудового кодекса быть в принципе не должно. Свободный человек должен иметь право в любой момент уволить злобную немощную Клаву, которая хамит посетителям во время чаепития с такими же подруженциями-пенсами, а на ее место нанять нормального работника и поднять ему зарплату за хорошую работу. Особенно это относится к госпредприятиям вроде Укрпошты или Укрзализныци. Но совки запрещают.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 13:03
ssnet написав: wotsergeyd написав:
даешь 3 выходных в неделю без снижения зп!
век автоматизации на дворе, епсиль мопсель.
Создайте бизнес и вводите хоть 5 выходных
Автоматизация вводится для снижения количества работников, а не для того чтоб плодить халавщиков.
а на что по вашему должны жить те кто потерял рабочее место из-за автоматизации. умник нашелся, вы хотите толпу безработных живущих на пособее?
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wotsergeyd
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Додано: Сер 14 сер, 2019 13:05
wotsergeyd написав: ssnet написав: wotsergeyd написав:
даешь 3 выходных в неделю без снижения зп!
век автоматизации на дворе, епсиль мопсель.
Создайте бизнес и вводите хоть 5 выходных
Автоматизация вводится для снижения количества работников, а не для того чтоб плодить халавщиков.
а на что по вашему должны жить те кто потерял рабочее место из-за автоматизации. умник нашелся, вы хотите толпу безработных живущих на пособее?
Луддиты, вперед!
Может, вообще компы уничтожим, трактора порежем, будем мотыгами поля обрабатывать - зато сколько мест рабочих сразу появится!
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Faceless
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Додано: Сер 14 сер, 2019 13:11
wotsergeyd написав:
даешь 3 выходных в неделю без снижения зп!
век автоматизации на дворе, епсиль мопсель.
У нас с прошлого месяца ввели 3 выходных в неделю + подняли зарплату, так что все реально.
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tigr-uu
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Додано: Сер 14 сер, 2019 13:29
tigr-uu написав: wotsergeyd написав:
даешь 3 выходных в неделю без снижения зп!
век автоматизации на дворе, епсиль мопсель.
У нас с прошлого месяца ввели 3 выходных в неделю + подняли зарплату, так что все реально.
Если не секрет, отрасль работы и область территориально.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 13:30
ssnet написав: Кузя написав: ssnet написав:
Нафига нужен какой-то трудовой кодекс. При приеме на работу есть контракт. Для отставания прав - профсоюзы. Он полезен только всяким шарамыжникам, чтоб восстанавливались через суд на гос службу после увольнения и всяким бездельникам , чтоб не преретудится.
А законодательную базу для составления контракта откуда брать предлагаете?
Есть +- типичные контракты у корпораций, есть общепринятые нормы. Если будет все слишком по рабски его ни кто не подпишет. Контракты на основе нашего законодательства делают только совки, которые платят копейки.
А откуда типичные контракты и общепринятые нормы взялись?
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Кузя
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Додано: Сер 14 сер, 2019 13:58
Faceless написав:
Луддиты, вперед!
Может, вообще компы уничтожим, трактора порежем, будем мотыгами поля обрабатывать - зато сколько мест рабочих сразу появится!
вам (и тому кто + поставил) не помешает еще разок (а может и несколько) перечитать то, на что вы свой пост сделали. совершенно не поняли посыл.
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wotsergeyd
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