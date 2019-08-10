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Українцям готують новий
Трудовий кодекс: які зміни...

Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:09

  moveton написав:
  alex7gk написав:А не сильно оборзели работодатели так резать. Может просто рабство пропишут в ТК.

Что именно резать? Вроде, возможность уволиться никто не убирает. Да и роль того ТК в нынешней жизни не велика. Подавляющее число хорошо оплачиваемых специалистов нанимаются, как ФЛП, и никакие кодексы в таких отношениях не указ.


Вот о том и речь. Малому-среднему бизнесу и большинству людей от наличия или отсутствия украинского трудового кодекса ни холодно, ни жарко. Больше всего этой отрыжке коммунизма радуются алкаши и бездельники на гос. должностях. Потому что это единственное болото, в котором наш трудовой кодекс, к сожалению, действует. И именно поэтому в гос. службе гораздо сложнее навести порядок даже при наличии такого желания у руководителя. Увольняешь - это говно восстанавливается через суд, еще и с требованием компенсации за "вынужденный прогул".
Востаннє редагувалось Kart в Сер 14 сер, 2019 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:13

Re: Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...

lite написав:Можно какой угодно супер современный кодекс, а толку, если у нас большинство работает за минималку, а то и вообще неоформленными. Какие права и нормы отстаивать, если с 1-го дня сознательно риходится работать по-серому.
Про большинство ща минималку - банальное вранье
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:18

Re: Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...

  ssnet написав:кодекс. При приеме на работу есть контракт. Для отставания прав - профсоюзы. Он полезен только всяким шарамыжникам, чтоб восстанавливались через суд на гос службу после увольнения и всяким бездельникам , чтоб не преретудится
,
В більшості приватних компаній немає профкомів. Трудовий кодекс - це як Конституція, він визначає загальні положення про трудові відносини, основи яких мають бути дотримані при складанні контрактів на роботу.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:18

  ssnet написав:
  wotsergeyd написав:даешь 3 выходных в неделю без снижения зп!
век автоматизации на дворе, епсиль мопсель.

Создайте бизнес и вводите хоть 5 выходных :mrgreen: Автоматизация вводится для снижения количества работников, а не для того чтоб плодить халавщиков.

А кто и на что тогда будет покупать конечную продукцию производства?
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:22

  Faceless написав:
  wotsergeyd написав:
  ssnet написав:Создайте бизнес и вводите хоть 5 выходных :mrgreen: Автоматизация вводится для снижения количества работников, а не для того чтоб плодить халавщиков.

а на что по вашему должны жить те кто потерял рабочее место из-за автоматизации. умник нашелся, вы хотите толпу безработных живущих на пособее?

Луддиты, вперед! :mrgreen:
Может, вообще компы уничтожим, трактора порежем, будем мотыгами поля обрабатывать - зато сколько мест рабочих сразу появится! :mrgreen:

Модер-троль :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:25

Re: Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...

  ssnet написав:Для отставания прав - профсоюзы.

А что такое профсоюзы? Вроде говорят, что они существуют в Европе и США.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:44

  Kart написав:Это вы с чего так решили? Посмотрите интервью со Смелянским на "Крим.Критичне Мислення", он там прямо говорит - между хамским облезлым настоящим и нормальным современным будущим в Укрпоште стоит именно тупой совковый Трудовой Кодекс, по которому невозможно уволить ни одного алкаша или амебную хамовитую клаву, предложив более высокую зарплату вежливым и трезвым сотрудникам.

Может Смелянскому выйти из башни из слоновой кости и зайти в реальное отделение? Я вот в своём пару недель назад отметил, что новая девочка уже исчезла. Подтвердили, что сама уволилась, и года не прошло. Вакансий в отделении валом, но желающих их занять что-то Смелянский не присылает.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:49

Re: Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...

Мы имеем систему противоречий.
1. собственник и даже Государство - работает по комерческому принципу.
2. Работник работает и получает ЗП по советскому принципу оформления ЗП.(с сформированной системой выщетов при налогообложении и иных выплат)
3. Отработаны системные формы кидалова где работник имеет только декларативные права.
4. Под "советскую систему" жесткого кидалова на Права - работают все институты Государственной власти.
5. Разрыв между коммерческой составляющей и формированием добавленной стоимости - в офшоры.
6. Для тех, кто работает честно, в белую - это приговор. Единственный путь бегство с Украины.
7. Бегство как для капитала, так и для высококлассных работников.
8. Об "Трудовой Кодекс" - ноги вытерли ещё в 15 м "Пенсионной реформой".
9. Отсюда экономический криминал на 100% выносит ВСЁ с Украины. Реально понимая, что так жить можно, но не долго.
10. С 13 года способствует этому(сохранению беспредела) ему(экономическому криминалу) по "взрослому" собратья с регистрацией в РФ с развязанной войной.

Трансформируется это в такой "порно-клуб" результатами труда распоряжается "смотрящий", которого проблемы создателей дополнительной стоимости - ни коим образом не касаются. Отсюда не просто "минималка" - а системные не выплаты заработной платы(3/4 минимальной - это по "соглашению" с профсоюзами, ну, а что такое наши профсоюзы - те же "коммерческие стойла", торгующие пансионатами, пионерскими лагерями, базами отдыха, здравницами,...).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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