Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...
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alex7gk написав:А не сильно оборзели работодатели так резать. Может просто рабство пропишут в ТК.
Что именно резать? Вроде, возможность уволиться никто не убирает. Да и роль того ТК в нынешней жизни не велика. Подавляющее число хорошо оплачиваемых специалистов нанимаются, как ФЛП, и никакие кодексы в таких отношениях не указ.
Вот о том и речь. Малому-среднему бизнесу и большинству людей от наличия или отсутствия украинского трудового кодекса ни холодно, ни жарко. Больше всего этой отрыжке коммунизма радуются алкаши и бездельники на гос. должностях. Потому что это единственное болото, в котором наш трудовой кодекс, к сожалению, действует. И именно поэтому в гос. службе гораздо сложнее навести порядок даже при наличии такого желания у руководителя. Увольняешь - это говно восстанавливается через суд, еще и с требованием компенсации за "вынужденный прогул".
Востаннє редагувалось Kart в Сер 14 сер, 2019 20:13, всього редагувалось 1 раз.
lite написав:Можно какой угодно супер современный кодекс, а толку, если у нас большинство работает за минималку, а то и вообще неоформленными. Какие права и нормы отстаивать, если с 1-го дня сознательно риходится работать по-серому.
ssnet написав:кодекс. При приеме на работу есть контракт. Для отставания прав - профсоюзы. Он полезен только всяким шарамыжникам, чтоб восстанавливались через суд на гос службу после увольнения и всяким бездельникам , чтоб не преретудится
, В більшості приватних компаній немає профкомів. Трудовий кодекс - це як Конституція, він визначає загальні положення про трудові відносини, основи яких мають бути дотримані при складанні контрактів на роботу.
Kart написав:Это вы с чего так решили? Посмотрите интервью со Смелянским на "Крим.Критичне Мислення", он там прямо говорит - между хамским облезлым настоящим и нормальным современным будущим в Укрпоште стоит именно тупой совковый Трудовой Кодекс, по которому невозможно уволить ни одного алкаша или амебную хамовитую клаву, предложив более высокую зарплату вежливым и трезвым сотрудникам.
Может Смелянскому выйти из башни из слоновой кости и зайти в реальное отделение? Я вот в своём пару недель назад отметил, что новая девочка уже исчезла. Подтвердили, что сама уволилась, и года не прошло. Вакансий в отделении валом, но желающих их занять что-то Смелянский не присылает.
Мы имеем систему противоречий. 1. собственник и даже Государство - работает по комерческому принципу. 2. Работник работает и получает ЗП по советскому принципу оформления ЗП.(с сформированной системой выщетов при налогообложении и иных выплат) 3. Отработаны системные формы кидалова где работник имеет только декларативные права. 4. Под "советскую систему" жесткого кидалова на Права - работают все институты Государственной власти. 5. Разрыв между коммерческой составляющей и формированием добавленной стоимости - в офшоры. 6. Для тех, кто работает честно, в белую - это приговор. Единственный путь бегство с Украины. 7. Бегство как для капитала, так и для высококлассных работников. 8. Об "Трудовой Кодекс" - ноги вытерли ещё в 15 м "Пенсионной реформой". 9. Отсюда экономический криминал на 100% выносит ВСЁ с Украины. Реально понимая, что так жить можно, но не долго. 10. С 13 года способствует этому(сохранению беспредела) ему(экономическому криминалу) по "взрослому" собратья с регистрацией в РФ с развязанной войной.
Трансформируется это в такой "порно-клуб" результатами труда распоряжается "смотрящий", которого проблемы создателей дополнительной стоимости - ни коим образом не касаются. Отсюда не просто "минималка" - а системные не выплаты заработной платы(3/4 минимальной - это по "соглашению" с профсоюзами, ну, а что такое наши профсоюзы - те же "коммерческие стойла", торгующие пансионатами, пионерскими лагерями, базами отдыха, здравницами,...).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.