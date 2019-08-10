Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...

Додано: Сер 14 сер, 2019 20:49

Мы имеем систему противоречий.

1. собственник и даже Государство - работает по комерческому принципу.

2. Работник работает и получает ЗП по советскому принципу оформления ЗП.(с сформированной системой выщетов при налогообложении и иных выплат)

3. Отработаны системные формы кидалова где работник имеет только декларативные права.

4. Под "советскую систему" жесткого кидалова на Права - работают все институты Государственной власти.

5. Разрыв между коммерческой составляющей и формированием добавленной стоимости - в офшоры.

6. Для тех, кто работает честно, в белую - это приговор. Единственный путь бегство с Украины.

7. Бегство как для капитала, так и для высококлассных работников.

8. Об "Трудовой Кодекс" - ноги вытерли ещё в 15 м "Пенсионной реформой".

9. Отсюда экономический криминал на 100% выносит ВСЁ с Украины. Реально понимая, что так жить можно, но не долго.

10. С 13 года способствует этому(сохранению беспредела) ему(экономическому криминалу) по "взрослому" собратья с регистрацией в РФ с развязанной войной.



Трансформируется это в такой "порно-клуб" результатами труда распоряжается "смотрящий", которого проблемы создателей дополнительной стоимости - ни коим образом не касаются. Отсюда не просто "минималка" - а системные не выплаты заработной платы(3/4 минимальной - это по "соглашению" с профсоюзами, ну, а что такое наши профсоюзы - те же "коммерческие стойла", торгующие пансионатами, пионерскими лагерями, базами отдыха, здравницами,...).

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.