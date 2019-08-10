Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...
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alex7gk написав:А не сильно оборзели работодатели так резать. Может просто рабство пропишут в ТК.
Что именно резать? Вроде, возможность уволиться никто не убирает. Да и роль того ТК в нынешней жизни не велика. Подавляющее число хорошо оплачиваемых специалистов нанимаются, как ФЛП, и никакие кодексы в таких отношениях не указ.
Вот о том и речь. Малому-среднему бизнесу и большинству людей от наличия или отсутствия украинского трудового кодекса ни холодно, ни жарко. Больше всего этой отрыжке коммунизма радуются алкаши и бездельники на гос. должностях. Потому что это единственное болото, в котором наш трудовой кодекс, к сожалению, действует. И именно поэтому в гос. службе гораздо сложнее навести порядок даже при наличии такого желания у руководителя. Увольняешь - это говно восстанавливается через суд, еще и с требованием компенсации за "вынужденный прогул".
Востаннє редагувалось Kart в Сер 14 сер, 2019 20:13, всього редагувалось 1 раз.
lite написав:Можно какой угодно супер современный кодекс, а толку, если у нас большинство работает за минималку, а то и вообще неоформленными. Какие права и нормы отстаивать, если с 1-го дня сознательно риходится работать по-серому.
ssnet написав:кодекс. При приеме на работу есть контракт. Для отставания прав - профсоюзы. Он полезен только всяким шарамыжникам, чтоб восстанавливались через суд на гос службу после увольнения и всяким бездельникам , чтоб не преретудится
, В більшості приватних компаній немає профкомів. Трудовий кодекс - це як Конституція, він визначає загальні положення про трудові відносини, основи яких мають бути дотримані при складанні контрактів на роботу.
Kart написав:Это вы с чего так решили? Посмотрите интервью со Смелянским на "Крим.Критичне Мислення", он там прямо говорит - между хамским облезлым настоящим и нормальным современным будущим в Укрпоште стоит именно тупой совковый Трудовой Кодекс, по которому невозможно уволить ни одного алкаша или амебную хамовитую клаву, предложив более высокую зарплату вежливым и трезвым сотрудникам.
Может Смелянскому выйти из башни из слоновой кости и зайти в реальное отделение? Я вот в своём пару недель назад отметил, что новая девочка уже исчезла. Подтвердили, что сама уволилась, и года не прошло. Вакансий в отделении валом, но желающих их занять что-то Смелянский не присылает.
olegilyashik написав:Так что если например из укрпочты поувольнять ,,предпенсионныхКлав,, то ее, уверен, просто можно будет закрывать.
Это вы с чего так решили? Посмотрите интервью со Смелянским на "Крим.Критичне Мислення", он там прямо говорит - между хамским облезлым настоящим и нормальным современным будущим в Укрпоште стоит именно тупой совковый Трудовой Кодекс, по которому невозможно уволить ни одного алкаша или амебную хамовитую клаву, предложив более высокую зарплату вежливым и трезвым сотрудникам.
хамство і озлобленість працівників в БУДЬ-ЯКІЙ сфері завжди має одну причину - копійчана зарплата, на яку жоден адекватний грамотний і ввічливий спеціаліст не погодиться, а відтак і відсутність боязні втратити таке робоче місце з низькою оплатою. Чим менше роботодавець платить працівнику, тим менше зможе з нього спитати, і навпаки. Тому ТК тут ні до чого.
wotsergeyd написав:даешь 3 выходных в неделю без снижения зп! век автоматизации на дворе, епсиль мопсель.
Когда век автоматизации действительно наступит, выходных дней в неделю будет 7. Потому что 90% трудовых ресурсов окажутся просто не нужны. Какую-то пайку государство, конечно, подбросит, и халявный зомбоящик тоже будет. Вот оно, счастье люмпенов, уже близко.