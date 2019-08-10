Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...

Додано: Сер 14 сер, 2019 20:09

moveton написав: alex7gk написав: А не сильно оборзели работодатели так резать. Может просто рабство пропишут в ТК. А не сильно оборзели работодатели так резать. Может просто рабство пропишут в ТК.

Что именно резать? Вроде, возможность уволиться никто не убирает. Да и роль того ТК в нынешней жизни не велика. Подавляющее число хорошо оплачиваемых специалистов нанимаются, как ФЛП, и никакие кодексы в таких отношениях не указ. Что именно резать? Вроде, возможность уволиться никто не убирает. Да и роль того ТК в нынешней жизни не велика. Подавляющее число хорошо оплачиваемых специалистов нанимаются, как ФЛП, и никакие кодексы в таких отношениях не указ.

Вот о том и речь. Малому-среднему бизнесу и большинству людей от наличия или отсутствия украинского трудового кодекса ни холодно, ни жарко. Больше всего этой отрыжке коммунизма радуются алкаши и бездельники на гос. должностях. Потому что это единственное болото, в котором наш трудовой кодекс, к сожалению, действует. И именно поэтому в гос. службе гораздо сложнее навести порядок даже при наличии такого желания у руководителя. Увольняешь - это говно восстанавливается через суд, еще и с требованием компенсации за "вынужденный прогул".