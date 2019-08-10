Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...
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moveton написав:Может Смелянскому выйти из башни из слоновой кости и зайти в реальное отделение? Я вот в своём пару недель назад отметил, что новая девочка уже исчезла. Подтвердили, что сама уволилась, и года не прошло.
Не пойму, вы спорите с моим утверждением или подкрепляете его? Новая девочка уволилась как раз потому, что ей не смогли предложить хорошую зарплату, из-за того, что нынешний коммунистический трудовой кодекс вынуждает кормить алкашей и бесполезных хамовитых Клав. Их невозможно уволить.
Зміни до Трудового кодексу потрібно вносити поступово, а не радикально. Стосовно профспілок- це орган який представляє інтереси найманих працівників перед роботодавцем. Тому це є гарантією для робітників і легше відстоювати свої права як робітника. В наш час тільки бюджетники і держслужбовці захищені законодавством, всі інші перебувають на пташиних правах...