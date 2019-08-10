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Українцям готують новий
Трудовий кодекс: які зміни...

Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:14

  moveton написав:Может Смелянскому выйти из башни из слоновой кости и зайти в реальное отделение? Я вот в своём пару недель назад отметил, что новая девочка уже исчезла. Подтвердили, что сама уволилась, и года не прошло.

Не пойму, вы спорите с моим утверждением или подкрепляете его? Новая девочка уволилась как раз потому, что ей не смогли предложить хорошую зарплату, из-за того, что нынешний коммунистический трудовой кодекс вынуждает кормить алкашей и бесполезных хамовитых Клав. Их невозможно уволить.

Посмотрите, очень интересное интервью: https://www.youtube.com/watch?v=-oEv91Xl2kQ
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 03:23

Зміни до Трудового кодексу потрібно вносити поступово, а не радикально. Стосовно профспілок- це орган який представляє інтереси найманих працівників перед роботодавцем. Тому це є гарантією для робітників і легше відстоювати свої права як робітника. В наш час тільки бюджетники і держслужбовці захищені законодавством, всі інші перебувають на пташиних правах...
gluchman88_88
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