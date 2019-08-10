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Стало відомо, на якому етапі будівництво Подільського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:40
Пропонуємо до обговорення:
Будівництво Подільського мосту в Києві вже профінансували на 697,8 млн грн.
Дивися повний текст Стало відомо, на якому етапі будівництво Подільського мосту
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Додано: Сер 14 сер, 2019 13:40
Т.е. еще столько же времени будут строить.
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