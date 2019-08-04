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Україна виграла тендер на постачання літаків Ан-178 до Перу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.
Дивися повний текст Україна виграла тендер на постачання літаків Ан-178 до Перу
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Додано: Сер 14 сер, 2019 17:27
Де ж інформація про кількість літаків? Чи то є військова таємниця?
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