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Україна виграла тендер на
постачання літаків Ан-178 до Перу

Україна виграла тендер на постачання літаків Ан-178 до Перу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:27

Україна виграла тендер на постачання літаків Ан-178 до Перу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.

Дивися повний текст Україна виграла тендер на постачання літаків Ан-178 до Перу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:27

Де ж інформація про кількість літаків? Чи то є військова таємниця?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:39

  silver_arrow_ua написав:Де ж інформація про кількість літаків? Чи то є військова таємниця?


По данным испанского сайта defensa.com , всего один самолёт. К тому же Ан-178 до сих пор не сертифицирован:

https://www.defensa.com/peru/peru-adqui ... convertira
warlamp
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