Про це повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.
Дивися повний текст Україна виграла тендер на постачання літаків Ан-178 до Перу.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 17:27
Україна виграла тендер на постачання літаків Ан-178 до Перу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна виграла тендер на постачання літаків Ан-178 до Перу.
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:39
По данным испанского сайта defensa.com , всего один самолёт. К тому же Ан-178 до сих пор не сертифицирован:
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