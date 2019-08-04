Україна виграла тендер на постачання літаків Ан-178 до Перу

Додано: Сер 14 сер, 2019 22:47

А тендер на поставку самолётов в Украину - не выиграла.

Хотя может это и к лучшему

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин