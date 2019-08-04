Про це повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.
Дивися повний текст Україна виграла тендер на постачання літаків Ан-178 до Перу.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 17:27
Україна виграла тендер на постачання літаків Ан-178 до Перу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна виграла тендер на постачання літаків Ан-178 до Перу.
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:39
По данным испанского сайта defensa.com , всего один самолёт. К тому же Ан-178 до сих пор не сертифицирован:
Додано: Сер 14 сер, 2019 22:47
А тендер на поставку самолётов в Украину - не выиграла.
Хотя может это и к лучшему
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:33
За последние годы украина не прозвела ни одного самолета.
Что поставлять то будут?
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:43
Непонятно, как в тендере может выиграть самолет не прошедший сертификацию и существующий только в одном опытном экземпляре.
Хотя если вспомнить сколько было победных реляций про поставки и контракты АН-178 (10 штук Азербайджану, 25 шук Китаю, 30 штук Саудам) и то что все они кончились полным пшиком, то вероятность выполнения и этого контракта стремится к нулю.
Теперь уже точно не вернусь
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