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Скільки заробляють
співробітники НБУ

Скільки заробляють співробітники НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:01

Скільки заробляють співробітники НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк надав інформацію про кількість співробітників регулятора і розмір оплати праці.

Дивися повний текст Скільки заробляють співробітники НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:01

Успешная европейская страна.
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