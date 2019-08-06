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НБУ планує заборонити
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НБУ планує заборонити використовувати гроші з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:13

НБУ планує заборонити використовувати гроші з...

Пропонуємо до обговорення:
У разі зняття коштів з підприємницького рахунку через касу банк вимагатиме від ФОП підтвердні документи.

Дивися повний текст НБУ планує заборонити використовувати гроші з ФОП–рахунку на власні потреби.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:14

И цель данной хрени ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:32

Вот действительно. Какие цели преследуются данным постановлением, кроме как показать свою "бурную деятельность". Автор-идиот сего постановления задумывался о последствиях этой ***** для экономики? с***, задолбали уже эти кровососы. Все декларируют покращення, а на деле всё наоборот.
ovg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:51

Интересно. Получил я 100К грн за работу. Хочу снять деньги для личных нужд (я их заработал)..... что я должен доказывать банку? Что за идиотизм?
offline
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:23

Re: НБУ планує заборонити використовувати гроші з...

И где они и берут таких...
Запретить автору ЗП тратить.
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:24

  offline написав:Получил я 100К грн за работу. Хочу снять деньги для личных нужд


Будете снимать через правильную контору правильных пацанов, которые выдадут правильные договора/накладные за правильный процент.
Шутка, конечно. Надеюсь, до такого не дойдет.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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