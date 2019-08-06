У разі зняття коштів з підприємницького рахунку через касу банк вимагатиме від ФОП підтвердні документи.
Дивися повний текст НБУ планує заборонити використовувати гроші з ФОП–рахунку на власні потреби.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:13
НБУ планує заборонити використовувати гроші з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ планує заборонити використовувати гроші з ФОП–рахунку на власні потреби.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:32
Вот действительно. Какие цели преследуются данным постановлением, кроме как показать свою "бурную деятельность". Автор-идиот сего постановления задумывался о последствиях этой ***** для экономики? с***, задолбали уже эти кровососы. Все декларируют покращення, а на деле всё наоборот.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:51
Интересно. Получил я 100К грн за работу. Хочу снять деньги для личных нужд (я их заработал)..... что я должен доказывать банку? Что за идиотизм?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:23
Re: НБУ планує заборонити використовувати гроші з...
И где они и берут таких...
Запретить автору ЗП тратить.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:24
Будете снимать через правильную контору правильных пацанов, которые выдадут правильные договора/накладные за правильный процент.
Шутка, конечно. Надеюсь, до такого не дойдет.
Вжарим томосом по автокефалии
|