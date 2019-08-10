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Офіс президента пояснив, чому
заблокували фінансування...

Офіс президента пояснив, чому заблокували фінансування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:26

Офіс президента пояснив, чому заблокували фінансування...

Пропонуємо до обговорення:
ОП заблокував фінансування місцевим бюджетам, щоб уникнути корупційних ризиків.

Дивися повний текст Офіс президента пояснив, чому заблокували фінансування містам.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:26

Весь вопрос во что это выльется. В перетягивании одеяла на себя или реальные вещи.
Igorten
 
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