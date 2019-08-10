ОП заблокував фінансування місцевим бюджетам, щоб уникнути корупційних ризиків.
Дивися повний текст Офіс президента пояснив, чому заблокували фінансування містам.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:26
Офіс президента пояснив, чому заблокували фінансування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Офіс президента пояснив, чому заблокували фінансування містам.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:26
Весь вопрос во что это выльется. В перетягивании одеяла на себя или реальные вещи.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:01
Re: Офіс президента пояснив, чому заблокували фінансування..
И правильно сделал. Потому что - зачем нариду деньги? В 2019 нарид на практике своим голосом показал, что ему НЕ нужны те, кто строит больницы, дороги, садики, школы. Не нужна ни мова, на армия, ни децентрализация, ни доступные лекарства.
Поэтому, - зачем нариду деньги? Пусть смотрят "сватов". И Дубинского, он объяснит, почему магическим образом все деньги до сих пор крадёт лично Порошенко и его сын. ШОК!!! СЕНСАЦИЯ!!!!111
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