Держава візьметься за IT-шників - експерт

Додано: Суб 17 сер, 2019 17:42

И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.



Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".



А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин