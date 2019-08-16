Президент підтримує плани змінити порядок оподаткування в ІТ-сфері.
Дивися повний текст Держава візьметься за IT-шників - експерт.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:43
Держава візьметься за IT-шників - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держава візьметься за IT-шників - експерт.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:43
Платить налоги по полной обдираловке - 41.5% дохода. Получать вчёрную и платить только штраф - 5%, причём не от всего дохода, а только засвеченого перед налоговой. У команды Зе левая рука знает чего делает правая?
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:19
а что вы можете предложить взамен 41.5% дохода? нищенскую пенсию в старости, хреновую медицину, импотентную полицию, убитую инфраструктуру? ну тогда не удивляйтесь что после закручивания гаек IT переберется в Польшу.
Додано: Суб 17 сер, 2019 17:42
И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.
Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".
А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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