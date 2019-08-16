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Держава візьметься за
IT-шників - експерт

Держава візьметься за IT-шників - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:43

Держава візьметься за IT-шників - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Президент підтримує плани змінити порядок оподаткування в ІТ-сфері.

Дивися повний текст Держава візьметься за IT-шників - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:43

Платить налоги по полной обдираловке - 41.5% дохода. Получать вчёрную и платить только штраф - 5%, причём не от всего дохода, а только засвеченого перед налоговой. У команды Зе левая рука знает чего делает правая?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:29

Ага зе уже заплатил налоги по саоим офшорам?
Konstantyn-K
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:01

Роблять так ,щоб інтелектуали виїхали, а при*** самі вимруть.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:06

Ми зробили це разом!
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:43

Вони хочуть ЄСВ збирати двічі з одного працівника? Спочатку з замовника а потім з самого ФОП? Сподіваюсь вони теж саме зроблять і для юристів, бухгалтерів і всіх інших, хто сидить на ФОПах
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:21

довбожлоби.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 17:42

И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.

Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".

А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:38

  Вкладчик1234 написав:И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.

Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".

А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет

Во-первых, за границей и зарплата будет выше, а во-вторых - у Вас раздвоение личности, ибо как сказанное выше согласуется с Вашей подписью? :mrgreen:
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:50

  reef написав:
  Вкладчик1234 написав:И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.

Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".

А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет

Во-первых, за границей и зарплата будет выше, а во-вторых - у Вас раздвоение личности, ибо как сказанное выше согласуется с Вашей подписью? :mrgreen:

Во первых, а Вы доктор? :) Чего ж тогда не заграницей?
Я налоги с дохода не могу не платить, т.к. банк их удерживает при выплате дохода.

Просто считаю, что все должны быть в равных условиях.
А вот айтишники "обманывают систему", и возвышаются этим над "простолюдинами"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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