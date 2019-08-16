Президент підтримує плани змінити порядок оподаткування в ІТ-сфері.
Дивися повний текст Держава візьметься за IT-шників - експерт.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:43
Держава візьметься за IT-шників - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держава візьметься за IT-шників - експерт.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:43
Платить налоги по полной обдираловке - 41.5% дохода. Получать вчёрную и платить только штраф - 5%, причём не от всего дохода, а только засвеченого перед налоговой. У команды Зе левая рука знает чего делает правая?
Додано: Суб 17 сер, 2019 11:43
Вони хочуть ЄСВ збирати двічі з одного працівника? Спочатку з замовника а потім з самого ФОП? Сподіваюсь вони теж саме зроблять і для юристів, бухгалтерів і всіх інших, хто сидить на ФОПах
Додано: Суб 17 сер, 2019 17:42
И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.
Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".
А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:38
Во-первых, за границей и зарплата будет выше, а во-вторых - у Вас раздвоение личности, ибо как сказанное выше согласуется с Вашей подписью?
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:50
Во первых, а Вы доктор? Чего ж тогда не заграницей?
Я налоги с дохода не могу не платить, т.к. банк их удерживает при выплате дохода.
Просто считаю, что все должны быть в равных условиях.
А вот айтишники "обманывают систему", и возвышаются этим над "простолюдинами"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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