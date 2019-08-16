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Держава візьметься за IT-шників - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:43
Пропонуємо до обговорення:
Президент підтримує плани змінити порядок оподаткування в ІТ-сфері.
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R2
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:43
Платить налоги по полной обдираловке - 41.5% дохода. Получать вчёрную и платить только штраф - 5%, причём не от всего дохода, а только засвеченого перед налоговой. У команды Зе левая рука знает чего делает правая?
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moveton
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:29
Ага зе уже заплатил налоги по саоим офшорам?
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Konstantyn-K
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Додано: Суб 17 сер, 2019 11:01
Роблять так ,щоб інтелектуали виїхали, а при*** самі вимруть.
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vovaplus
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Додано: Суб 17 сер, 2019 11:06
Ми зробили це разом!
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Sergius
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Додано: Суб 17 сер, 2019 11:43
Вони хочуть ЄСВ збирати двічі з одного працівника? Спочатку з замовника а потім з самого ФОП? Сподіваюсь вони теж саме зроблять і для юристів, бухгалтерів і всіх інших, хто сидить на ФОПах
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silver_arrow_ua
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:21
довбожлоби.
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igorbuda52
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Додано: Суб 17 сер, 2019 17:42
И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.
Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".
А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 17 сер, 2019 19:38
Вкладчик1234 написав:
И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.
Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".
А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет
Во-первых, за границей и зарплата будет выше, а во-вторых - у Вас раздвоение личности, ибо как сказанное выше согласуется с Вашей подписью?
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reef
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Додано: Суб 17 сер, 2019 19:50
reef написав: Вкладчик1234 написав:
И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.
Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".
А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет
Во-первых, за границей и зарплата будет выше, а во-вторых - у Вас раздвоение личности, ибо как сказанное выше согласуется с Вашей подписью?
Во первых, а Вы доктор?
Чего ж тогда не заграницей?
Я налоги с дохода не могу не платить, т.к. банк их удерживает при выплате дохода.
Просто считаю, что все должны быть в равных условиях.
А вот айтишники "обманывают систему", и возвышаются этим над "простолюдинами"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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