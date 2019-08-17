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Держава візьметься за IT-шників - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:55
reef написав: Вкладчик1234 написав:
И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.
Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".
А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет
Во-первых, за границей и зарплата будет выше, а во-вторых - у Вас раздвоение личности, ибо как сказанное выше согласуется с Вашей подписью?
Кстати не всегда выше даже брутто, а уж с налогами тем более
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Faceless
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:03
Поставити всім податки 5% Аллах особисто заборонив, ми ж супербагата держава і можем бути поціалістами
Але ж ні, менше 40% державі мало...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:34
Faceless написав: reef написав: Вкладчик1234 написав:
И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.
Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".
А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет
Во-первых, за границей и зарплата будет выше, а во-вторых - у Вас раздвоение личности, ибо как сказанное выше согласуется с Вашей подписью?
Кстати не всегда выше даже брутто, а уж с налогами тем более
С Индией сравниваете?
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BIGor
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:53
BIGor написав: Faceless написав:
reef написав:[quote="4727879:Вкладчик1234"]И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.
Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".
А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет
Во-первых, за границей и зарплата будет выше, а во-вторых - у Вас раздвоение личности, ибо как сказанное выше согласуется с Вашей подписью?
Кстати не всегда выше даже брутто, а уж с налогами тем более
С Индией сравниваете?[/quote]Даже в Польше и странах балтии не всегда больше брутто.
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Faceless
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Додано: Нед 18 сер, 2019 09:26
Во-первых, причём здесь доктор, если речь об айтишниках, а во-вторых, своей подписью Вы призываете не платить налоги.
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reef
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Додано: Нед 18 сер, 2019 09:40
reef написав:
Во-первых, причём здесь доктор, если речь об айтишниках, а во-вторых, своей подписью Вы призываете не платить налоги.
1. У Вас есть компетенция утверждать о "раздвоении личности" у меня?
2. Это Ваша трактовка. Я не призывал не платить налоги. Скорее я "призывал" контролировать их применение
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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