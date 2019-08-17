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Держава візьметься за
IT-шників - експерт

Держава візьметься за IT-шників - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:55

Re: Держава візьметься за IT-шників - експерт

reef написав:
  Вкладчик1234 написав:И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.

Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".

А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет

Во-первых, за границей и зарплата будет выше, а во-вторых - у Вас раздвоение личности, ибо как сказанное выше согласуется с Вашей подписью? :mrgreen:
Кстати не всегда выше даже брутто, а уж с налогами тем более
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:03

Re: Держава візьметься за IT-шників - експерт

Поставити всім податки 5% Аллах особисто заборонив, ми ж супербагата держава і можем бути поціалістами ;) Але ж ні, менше 40% державі мало...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:34

  Faceless написав:
reef написав:
  Вкладчик1234 написав:И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.

Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".

А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет

Во-первых, за границей и зарплата будет выше, а во-вторых - у Вас раздвоение личности, ибо как сказанное выше согласуется с Вашей подписью? :mrgreen:
Кстати не всегда выше даже брутто, а уж с налогами тем более

С Индией сравниваете?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:53

Re: Держава візьметься за IT-шників - експерт

BIGor написав:
  Faceless написав:
reef написав:[quote="4727879:Вкладчик1234"]И так уже слишком долго ойтишнеки были "не такие как все" наёмные работники.

Меньше надо было кичиться валютными зарплатами, и строить из себя "кормильцев страны".

А заграницей таких, почти офшорных, условий налогообложения не будет

Во-первых, за границей и зарплата будет выше, а во-вторых - у Вас раздвоение личности, ибо как сказанное выше согласуется с Вашей подписью? :mrgreen:
Кстати не всегда выше даже брутто, а уж с налогами тем более

С Индией сравниваете?[/quote]Даже в Польше и странах балтии не всегда больше брутто.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:51

Faceless :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:26

  Вкладчик1234 написав:
  reef написав:Во-первых, за границей и зарплата будет выше, а во-вторых - у Вас раздвоение личности, ибо как сказанное выше согласуется с Вашей подписью? :mrgreen:

Во первых, а Вы доктор? :) Чего ж тогда не заграницей?
Я налоги с дохода не могу не платить, т.к. банк их удерживает при выплате дохода.

Во-первых, причём здесь доктор, если речь об айтишниках, а во-вторых, своей подписью Вы призываете не платить налоги. :mrgreen:
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:40

  reef написав:
  Вкладчик1234 написав:
  reef написав:Во-первых, за границей и зарплата будет выше, а во-вторых - у Вас раздвоение личности, ибо как сказанное выше согласуется с Вашей подписью? :mrgreen:

Во первых, а Вы доктор? :) Чего ж тогда не заграницей?
Я налоги с дохода не могу не платить, т.к. банк их удерживает при выплате дохода.

Во-первых, причём здесь доктор, если речь об айтишниках, а во-вторых, своей подписью Вы призываете не платить налоги. :mrgreen:

1. У Вас есть компетенция утверждать о "раздвоении личности" у меня?
2. Это Ваша трактовка. Я не призывал не платить налоги. Скорее я "призывал" контролировать их применение
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:59

  Вкладчик1234 написав:2. Это Ваша трактовка. Я не призывал не платить налоги. Скорее я "призывал" контролировать их применение

Нет там никакого призыва к контролю, там есть конкретное утверждение.
reef
 
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