Перші автобуси на водневому паливі почали випробувальні рейси в Малайзії. Про це повідомляє bigmir з посиланням на borneopost.com.
Дивися повний текст Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото).
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Додано: Суб 17 сер, 2019 13:17
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в...
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Дивися повний текст Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото).
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:18
по ходу подобными новостями хотят сбить цены на бензин - электромобилями пока не получается.
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