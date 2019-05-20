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Первые автобусы на водородном
топливе вышли в рейс в...

Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:17

Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в...

Пропонуємо до обговорення:
Перші автобуси на водневому паливі почали випробувальні рейси в Малайзії. Про це повідомляє bigmir з посиланням на borneopost.com.

Дивися повний текст Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:18

по ходу подобными новостями хотят сбить цены на бензин - электромобилями пока не получается.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:50

  buratinyo написав:по ходу подобными новостями хотят сбить цены на бензин - электромобилями пока не получается.

Поки електромобіль (або водень, або інше альтернативне паливо) не стане масовим, то арабським шейхам і ботоксному карлику немає чого хвилюватися. Потрібен технологічний прорив у виробництві акумуляторів (збільшена ємність і швидкість зарядки при невисокій вартості і бажано екологічній безпеці). А з воднем проблем теж немало. Так що думаю будуть люди коптити небо нафтою і травити себе іще не один рік.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:14

Хотелось бы посмотреть результаты crush-тестов хотя бы авто с водородным двигателемя.
blueiceua
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