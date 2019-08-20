Перші автобуси на водневому паливі почали випробувальні рейси в Малайзії. Про це повідомляє bigmir з посиланням на borneopost.com.
Дивися повний текст Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото).
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Додано: Суб 17 сер, 2019 13:17
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото).
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:18
по ходу подобными новостями хотят сбить цены на бензин - электромобилями пока не получается.
Додано: Суб 17 сер, 2019 20:50
Поки електромобіль (або водень, або інше альтернативне паливо) не стане масовим, то арабським шейхам і ботоксному карлику немає чого хвилюватися. Потрібен технологічний прорив у виробництві акумуляторів (збільшена ємність і швидкість зарядки при невисокій вартості і бажано екологічній безпеці). А з воднем проблем теж немало. Так що думаю будуть люди коптити небо нафтою і травити себе іще не один рік.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:14
Хотелось бы посмотреть результаты crush-тестов хотя бы авто с водородным двигателемя.
Додано: Сер 21 сер, 2019 20:01
Re: Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в...
Как сказал один умный человек: "Электроавтомобиль - это тоже автомобиль внутреннего сгорания, только топливо сгорает не внутри автомобиля, а внутри ТЭЦ".
От себя добавлю - вся "экологичность" электроавтомобиля проявляется только когда его "заправлять" "зелёной" электрикой, а иначе это только видимость. Одна зависимость (нефтяная) будет заменена другой зависимостью.
Додано: Сер 21 сер, 2019 20:07
І де на сонячних панелях залежність від Раші одноклітковий??
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:18
Скепсис обгрунтований , але досвід маркетингового випадку з теслою не підтверджує його. Якщо,хто не в курсі, tesla model три штампується в день 1100 екземпрлярів і зараз ці і ще не вироблені машини вже продані наперед + планується не менше виробноицтво в Китаї. До Маска теж скепсис, не те що зашкалював , він не давав електромобілям жодного шансу, але маємо те що маємо.
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