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Первые автобусы на водородном
топливе вышли в рейс в...

Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:17

Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в...

Пропонуємо до обговорення:
Перші автобуси на водневому паливі почали випробувальні рейси в Малайзії. Про це повідомляє bigmir з посиланням на borneopost.com.

Дивися повний текст Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:18

по ходу подобными новостями хотят сбить цены на бензин - электромобилями пока не получается.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:50

  buratinyo написав:по ходу подобными новостями хотят сбить цены на бензин - электромобилями пока не получается.

Поки електромобіль (або водень, або інше альтернативне паливо) не стане масовим, то арабським шейхам і ботоксному карлику немає чого хвилюватися. Потрібен технологічний прорив у виробництві акумуляторів (збільшена ємність і швидкість зарядки при невисокій вартості і бажано екологічній безпеці). А з воднем проблем теж немало. Так що думаю будуть люди коптити небо нафтою і травити себе іще не один рік.
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NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:14

Хотелось бы посмотреть результаты crush-тестов хотя бы авто с водородным двигателемя.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:01

Re: Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в...

  buratinyo написав:электромобилями пока не получается

Как сказал один умный человек: "Электроавтомобиль - это тоже автомобиль внутреннего сгорания, только топливо сгорает не внутри автомобиля, а внутри ТЭЦ".
От себя добавлю - вся "экологичность" электроавтомобиля проявляется только когда его "заправлять" "зелёной" электрикой, а иначе это только видимость. Одна зависимость (нефтяная) будет заменена другой зависимостью.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:07

  LutsMan написав:
  buratinyo написав:электромобилями пока не получается

Как сказал один умный человек: "Электроавтомобиль - это тоже автомобиль внутреннего сгорания, только топливо сгорает не внутри автомобиля, а внутри ТЭЦ".
От себя добавлю - вся "экологичность" электроавтомобиля проявляется только когда его "заправлять" "зелёной" электрикой, а иначе это только видимость. Одна зависимость (нефтяная) будет заменена другой зависимостью.


І де на сонячних панелях залежність від Раші одноклітковий??
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:18

Скепсис обгрунтований , але досвід маркетингового випадку з теслою не підтверджує його. Якщо,хто не в курсі, tesla model три штампується в день 1100 екземпрлярів і зараз ці і ще не вироблені машини вже продані наперед + планується не менше виробноицтво в Китаї. До Маска теж скепсис, не те що зашкалював , він не давав електромобілям жодного шансу, але маємо те що маємо.
fromgreywolf
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:07

Бензин 1000 км = 100$, 150 000 = 15 000$.
Батарея с гарантией 150 000 стоит 3000$. У меня уже такая стоит проехал 70000.
В 5 раз. ДВСники, облом???
Расходы по электричеству столько же сколько замена масел и фильтров на 10000.
И не морочите голову своими не знаниями...
malench13
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:22

malench13, а теперь приведите стоимость заправки на станции быстрой зарядки? А если стоит ГБО то стоимость 1 тыс. км падает до 60 $, но как "плюс" идет большая мобильность и отсутствие страха остаться с разряженной батареей вдали от розетки.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:23

  Ethereum написав:І де на сонячних панелях залежність від Раші одноклітковий??


А колi ты ездить будешь, многоклеточный, если днем от сонячных панелей заряжаться будешь? По ночам что ли? И по какой цене.
Ночью же истинным патриотам заряжаться дешевой "атомкой" нельзя, бо весь уран в украинских реакторах российский и Путин нападет.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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