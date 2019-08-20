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Первые автобусы на водородном
топливе вышли в рейс в...

Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:32

  RomanTik написав:malench13, а теперь приведите стоимость заправки на станции быстрой зарядки? А если стоит ГБО то стоимость 1 тыс. км падает до 60 $, но как "плюс" идет большая мобильность и отсутствие страха остаться с разряженной батареей вдали от розетки.

Ага
Вот только розетка в каждом дворе в каждом селе; и генераторов тоже хватает
А станции заправок газом может быть одна на район
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 18:19

Re: Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в...

  Ukrainian написав:и генераторов тоже хватает

вы еще предложите возить на электричке с собой генератор для подзарядки ))))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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