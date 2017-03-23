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Кооператив
"Заміський клуб"

Кооператив "Заміський клуб"
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:43

Кооператив "Заміський клуб"

С 2014 года на территории сел Чубинское, Малая Александровка и Большая Александровка ведет свою недобросовестную и мошенническую деятельность Карпенко Олег Иванович – председатель строительных кооперативов ОК «Заміський клуб» и ОК «Сонце». Непосредственные участники строительных афер – его родственники: жена – Рыльская Евгения Игоревна, сын – Рыльский Михаил Олегович, сестра – Карпенко Людмила Ивановна, мать – Карпенко Лидия Константиновна. А также брокер - Касавецкая-Бондаренко Ирина и юрист - Толюпа Ольга Александровна.

Схема деятельности аферистов – получить с инвесторов 100% предоплаты и ничего не построить. Продать объект строительства несколько раз. Продать объект на земельном участке, находящемся в собственности другого человека, т.е. чужом.

Вы спросите, как же так? Почему не проверили перед тем, как отдали деньги? Ну, раз отдали деньги – сами виноваты, дураки.

Отвечаю. Не путайте пожалуйста покупку недвижимости и инвестирование в строительство. Перед тем как платить, проверяли и землю, и документы, и другие объекты. Земля – большой участок (часть поля) имела кадастровый номер и была в собственности кооператива. Дальше кооператив показывал детальный план раздела этого огромного участка на миленькие участки с домиками, которые должен был построить и передать в собственность инвесторам.

Документы – в полном порядке. Такая схема строительства достаточно распространенная.

Другие объекты. В 2014 году был построен и введен в эксплуатацию лишь один объект – дом в с. Гора. Больше смотреть было нечего.

В 2014 году был только один кооператив - ОК «Заміський клуб». Первый объект строительства – ул. Овочева в Чубинском. Это уже спустя годы Карпенко О.И. с подельниками наплодили другие кооперативы, чтобы обманным путем получать деньги. 2015-2019 годы в с. Малая Александровка – ул. Заможная. 2016-2019 годы в с. Большая Александровка – ул. Солнечная и Гагарина. Деятельность Карпенко О.И. и подельников продолжается по сей день.

В 2015-2016 годах стало понятно, что это афера. Жилья нет и не будет, денег тоже нет. И как вы правильно понимаете, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Многие инвесторы пошли в суд. Мне же судиться было не за что. Да я именно та «счастливица», которая купила воздух. Это уже криминал. Да с 2015 года возбуждено уголовное дело по уголовным статьям: мошенничество в особо крупных размерах и нанесение материального ущерба по сговору группы лиц.

Сейчас 2019. Карпенко О.И. на свободе и продолжает заниматься мошенничеством. Как так? Просто – его родственники оказывается работают и в прокуратуре Борисполя, и в ГПУ. Кто они, их фамилии и должности, мне известно. Искренне надеюсь, что скоро они пойдут не просто на свалку истории, а вместе с Карпенко О.И. и всеми его подельниками на скамью подсудимых. Я не останавливаюсь и не остановлюсь. Вор должен сидеть в тюрьме!

Зачем я все это написала? Как минимум, возможно пост прочитает потенциальный инвестор и не станет жертвой. Как максимум, чтобы жители сел проанализировали эту информацию и поняли, что без поддержки, содействия и покровительства местных властей подобная история была бы невозможна. О мошенничестве стало известно в 2015. Деятельность продолжается по сей день. До сих пор продают квартиры. Заведено уголовное дело. Более 50 дел в суде. Думай-те!
Investor235
 
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