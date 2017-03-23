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"Заміський клуб" Кооператив "Заміський клуб" + Додати

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на тему Додано: Нед 18 сер, 2019 21:43 Кооператив "Заміський клуб" С 2014 года на территории сел Чубинское, Малая Александровка и Большая Александровка ведет свою недобросовестную и мошенническую деятельность Карпенко Олег Иванович – председатель строительных кооперативов ОК «Заміський клуб» и ОК «Сонце». Непосредственные участники строительных афер – его родственники: жена – Рыльская Евгения Игоревна, сын – Рыльский Михаил Олегович, сестра – Карпенко Людмила Ивановна, мать – Карпенко Лидия Константиновна. А также брокер - Касавецкая-Бондаренко Ирина и юрист - Толюпа Ольга Александровна.



Схема деятельности аферистов – получить с инвесторов 100% предоплаты и ничего не построить. Продать объект строительства несколько раз. Продать объект на земельном участке, находящемся в собственности другого человека, т.е. чужом.



Вы спросите, как же так? Почему не проверили перед тем, как отдали деньги? Ну, раз отдали деньги – сами виноваты, дураки.



Отвечаю. Не путайте пожалуйста покупку недвижимости и инвестирование в строительство. Перед тем как платить, проверяли и землю, и документы, и другие объекты. Земля – большой участок (часть поля) имела кадастровый номер и была в собственности кооператива. Дальше кооператив показывал детальный план раздела этого огромного участка на миленькие участки с домиками, которые должен был построить и передать в собственность инвесторам.



Документы – в полном порядке. Такая схема строительства достаточно распространенная.



Другие объекты. В 2014 году был построен и введен в эксплуатацию лишь один объект – дом в с. Гора. Больше смотреть было нечего.



В 2014 году был только один кооператив - ОК «Заміський клуб». Первый объект строительства – ул. Овочева в Чубинском. Это уже спустя годы Карпенко О.И. с подельниками наплодили другие кооперативы, чтобы обманным путем получать деньги. 2015-2019 годы в с. Малая Александровка – ул. Заможная. 2016-2019 годы в с. Большая Александровка – ул. Солнечная и Гагарина. Деятельность Карпенко О.И. и подельников продолжается по сей день.



В 2015-2016 годах стало понятно, что это афера. Жилья нет и не будет, денег тоже нет. И как вы правильно понимаете, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.



Многие инвесторы пошли в суд. Мне же судиться было не за что. Да я именно та «счастливица», которая купила воздух. Это уже криминал. Да с 2015 года возбуждено уголовное дело по уголовным статьям: мошенничество в особо крупных размерах и нанесение материального ущерба по сговору группы лиц.



Сейчас 2019. Карпенко О.И. на свободе и продолжает заниматься мошенничеством. Как так? Просто – его родственники оказывается работают и в прокуратуре Борисполя, и в ГПУ. Кто они, их фамилии и должности, мне известно. Искренне надеюсь, что скоро они пойдут не просто на свалку истории, а вместе с Карпенко О.И. и всеми его подельниками на скамью подсудимых. Я не останавливаюсь и не остановлюсь. Вор должен сидеть в тюрьме!



Зачем я все это написала? Как минимум, возможно пост прочитает потенциальный инвестор и не станет жертвой. Как максимум, чтобы жители сел проанализировали эту информацию и поняли, что без поддержки, содействия и покровительства местных властей подобная история была бы невозможна. О мошенничестве стало известно в 2015. Деятельность продолжается по сей день. До сих пор продают квартиры. Заведено уголовное дело. Более 50 дел в суде. Думай-те! Investor235 Повідомлень: 1 З нами з: 18.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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