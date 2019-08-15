27% українців користуються автомобілем «до трьох років», а потім змінюють його.
Дивися повний текст Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка).
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Додано: Пон 19 сер, 2019 08:14
Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка)
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Дивися повний текст Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка).
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:14
%% не украинцев, а тех из них, кто может купить себе автомобиль, таких от силы пятая часть населения
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