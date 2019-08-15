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Як часто українці змінюють
свої машини (інфографіка)

Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:14

Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
27% українців користуються автомобілем «до трьох років», а потім змінюють його.

Дивися повний текст Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка).
R2
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%% не украинцев, а тех из них, кто может купить себе автомобиль, таких от силы пятая часть населения
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:57

antonivs3
Ви дійсно вважаєте, що дозволити автомобіль може кожен 5-й? Невже у всіх інших немає в загашнику 10 000грн(саме за ці гроші можна купити автомобіль в робочому стані на б/в ринку)? Інше питання - чи потрібен він їм? Можливо ці гроші більш потрібні ніж авто. Але це не означає, що сімья не може дозволити авто.
Що мені не подобається в опитувані - що не виведено які автомобілі купуються цими людьми (нові, від 1-го до 3-х років, ...).
Адже, кожен рік купувати по скорпаку, або сієрі і за рік їх убивати - це одне, але кожен рік купувати новий авто - оце вже рівень.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:12

"27% украинцев пользуются автомобилем «до трех лет», а затем меняют его" - не уверен что 27 % украинцев вообще имеют авто, тем более до 3х лет.
27% от 42 миллионов украинцев это около 11 миллионов машиин до 3х лет.
Таким образом цифры нереальные, поскольку в украине ВСЕХ легковых авто около 6,5 млн единиц, а автопарк по возрасту авто чуть ли не самый старый в мире после Кубы.
https://auto.24tv.ua/ru/nazvano_tochnoe ... rast_n6263
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:23

27% українців користуються автомобілем «до трьох років», а потім змінюють його.

Вот, и не надо говорить какие все нищие и зубожилые! В Киеве авто больше, чем населения, причем половина не местные, и еще прибывает это гуано с каждым днем. Типичный пример из жизни: студент 4 курса подрабатывает на Новой Почте на складе, ездит на работу на машине. Ну разве он нормальный?! И подобных ему в Украине 70% автовладельцев.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:38

Re: Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка)

  freelanc написав:Типичный пример из жизни: студент 4 курса подрабатывает на Новой Почте на складе, ездит на работу на машине. Ну разве он нормальный?

Как по мне то нормальный, склад находится вдали от дома, или за городом, получается своим авто ездить дешевле чем городским транспортом. Или по вашему нормальные те безработные которые катаются с кальяном на торпеде.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:14

  freelanc написав:
27% українців користуються автомобілем «до трьох років», а потім змінюють його.

Вот, и не надо говорить какие все нищие и зубожилые! В Киеве авто больше, чем населения, причем половина не местные, и еще прибывает это гуано с каждым днем. Типичный пример из жизни: студент 4 курса подрабатывает на Новой Почте на складе, ездит на работу на машине. Ну разве он нормальный?! И подобных ему в Украине 70% автовладельцев.

Зачем так открыто врать? В Киеве около 1 млн. зарегестрированных автомобилей.
https://topgir.com.ua/skolko-v-kieve-ma ... go-347585/
Если в цифрах, по состоянию на начала 2018 года в Киеве зарегистрировано 1,06 млн. автомобилей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:28

Я меняю только когда кузов начинает ржаветь. А так - зачем его менять, если все устраивает? Куча времени тратится что на продажу, что на покупку нового.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:35

В Україні зараз налічується близько 7 мільйонів легкових автомобілів. 27% українців користуються автомобілем «до трьох років», а потім змінюють його
Что-то тут не вяжется - в старне продается всего 85 тыс. новых машин в год (т.е. 1,2% от автопарка). Или 27% меняют секонд-хенд на такой же хлам?
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:32

  jeugen написав:antonivs3
Ви дійсно вважаєте, що дозволити автомобіль може кожен 5-й? Невже у всіх інших немає в загашнику 10 000грн(саме за ці гроші можна купити автомобіль в робочому стані на б/в ринку)? Інше питання - чи потрібен він їм?

інше питання- чи зможуть вони, купившии авто за 10тис грн, його відремонтувати, заправляти та утримувати? Чи воно буде зречене стояти та іржавіти далі.
вы рассуждаете, как мой товарищ, когда-то в сытых 2007-8 собирался в кредит купить б/у Ланос, аргументировал, что он сможет выплачивать 600грн/мес (100долл +20л газа), а после кризиса до сих пор рад, что остался велосипедистом.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Пон 19 сер, 2019 12:50, всього редагувалось 3 разів.
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