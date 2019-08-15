27% українців користуються автомобілем «до трьох років», а потім змінюють його.
Дивися повний текст Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка).
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Додано: Пон 19 сер, 2019 08:14
Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка).
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:14
%% не украинцев, а тех из них, кто может купить себе автомобиль, таких от силы пятая часть населения
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:57
antonivs3
Ви дійсно вважаєте, що дозволити автомобіль може кожен 5-й? Невже у всіх інших немає в загашнику 10 000грн(саме за ці гроші можна купити автомобіль в робочому стані на б/в ринку)? Інше питання - чи потрібен він їм? Можливо ці гроші більш потрібні ніж авто. Але це не означає, що сімья не може дозволити авто.
Що мені не подобається в опитувані - що не виведено які автомобілі купуються цими людьми (нові, від 1-го до 3-х років, ...).
Адже, кожен рік купувати по скорпаку, або сієрі і за рік їх убивати - це одне, але кожен рік купувати новий авто - оце вже рівень.
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:12
"27% украинцев пользуются автомобилем «до трех лет», а затем меняют его" - не уверен что 27 % украинцев вообще имеют авто, тем более до 3х лет.
27% от 42 миллионов украинцев это около 11 миллионов машиин до 3х лет.
Таким образом цифры нереальные, поскольку в украине ВСЕХ легковых авто около 6,5 млн единиц, а автопарк по возрасту авто чуть ли не самый старый в мире после Кубы.
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:23
Вот, и не надо говорить какие все нищие и зубожилые! В Киеве авто больше, чем населения, причем половина не местные, и еще прибывает это гуано с каждым днем. Типичный пример из жизни: студент 4 курса подрабатывает на Новой Почте на складе, ездит на работу на машине. Ну разве он нормальный?! И подобных ему в Украине 70% автовладельцев.
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:38
Re: Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка)
Как по мне то нормальный, склад находится вдали от дома, или за городом, получается своим авто ездить дешевле чем городским транспортом. Или по вашему нормальные те безработные которые катаются с кальяном на торпеде.
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:14
Зачем так открыто врать? В Киеве около 1 млн. зарегестрированных автомобилей.
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:28
Я меняю только когда кузов начинает ржаветь. А так - зачем его менять, если все устраивает? Куча времени тратится что на продажу, что на покупку нового.
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:35
В Україні зараз налічується близько 7 мільйонів легкових автомобілів. 27% українців користуються автомобілем «до трьох років», а потім змінюють його
Что-то тут не вяжется - в старне продается всего 85 тыс. новых машин в год (т.е. 1,2% от автопарка). Или 27% меняют секонд-хенд на такой же хлам?
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:32
інше питання- чи зможуть вони, купившии авто за 10тис грн, його відремонтувати, заправляти та утримувати? Чи воно буде зречене стояти та іржавіти далі.
оффтоп- вы рассуждаете, как мой товарищ когда-то в сытых 2007-8 собирался в кредит купить сначала б/у Ланос/Славуту, аргументируя, что он легко может выплачивать 100долл и заправлять 20 литров газа в месяц, а после кризиса очень сильно радовался, что остался велосипедистом.
Ваш Зепутат
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