|
|
Українцям готують індивідуальне декларування доходів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:19
ecollia написав:
Но есть вопрос, а кем из членов семьи??????
Ну по началу видимо тем, у кого в семье будет ЕЦП
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему