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Українцям готують індивідуальне
декларування доходів

Українцям готують індивідуальне декларування доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:19

Re: Українцям готують індивідуальне декларування доходів

  ecollia написав:Но есть вопрос, а кем из членов семьи??????

Ну по началу видимо тем, у кого в семье будет ЕЦП :)
Kalgan
 
Повідомлень: 80
З нами з: 02.01.19
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