Ну по началу видимо тем, у кого в семье будет ЕЦП
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:19
Re: Українцям готують індивідуальне декларування доходів
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:42
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:50
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:12
Пусть пороху, зеленому, кучме и кравчуку подготовят индвидуальное декларироване доходов!
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:30
Весна прошла, и посадок не было.
Где приговор Порошенку?
Лес и бурштын уже не вывозят?
А табак и алкоголь не контрабасят?
"Зеля, не делай мне нервы"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:06
_hunter
К сожалению ответить на вопрос "почему ветер дует?" в Украине сможет 10-15% населения... заполнить правильно декларацию может быть в два раза больше; речь идёт не о ФОПах (кстати говоря сотни тысяч едино плательщиков не могли годами до августа 2014 года закрыть официально свою деятельность из-за "неправильно" ведённого журнала или деклараций, особенно тех кто оказывал услуги и относился к мелким предпринимателям), а речь идёт о простых рабоче-крестьянских семьях Украины: муж дворник, жена овощами торгует, дети официанты и т.д. я уже не говорю о семьях пенсионеров. А скажите какой процент граждан Украины сможет без подготовки правильно "определить" юридическое понятие "СЕМЬЯ"???? Поэтому в Украине каждая семья должна подавать декларацию о доходах минимум первых три года каждый КВАРТАЛ (что б тренировались), СУБСИДИИ должны назначать в соответствии с поданными декларациями (а это сегодня 40-50% семей, а государство должно сделать всё что бы научить и помочь людям в этом "бюрократическом" вопросе!!!!
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:07
Так чего так редко? -- пусть каждый день ходят -- тренируются...
Совсем уж нагнетать не стоит -- вышеупомянутые субсидии получать научились -- а эти декларации от "заяв" "на субсидию" ничем не отличается глобально.
А ФОПы по другим причинам закрыться не могли -- было негласное указание "не портить статистику" -- вот и ганяли их по поводу и без...
Додано: Вів 20 сер, 2019 21:09
Re: Українцям готують індивідуальне декларування доходів
Явная коррупция всех во власти и ужатие народа, приписывая себе сверх зарплат а также топам на крупных монопольных но пустых по сути предприятиях -газ, електро, коммуналка (вывоз мусора например) и т.д., приведет к тотальной, под ноль, утечке мозгов. Идея - одна из тех, что хуже не придумать
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