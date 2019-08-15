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Українцям готують індивідуальне декларування доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 сер, 2019 14:53
mksm написав:_hunter
Мы не в Германии живем.
Спасибо, кэп!
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_hunter
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Додано: Сер 21 сер, 2019 19:45
ecollia написав:
На самом деле идея хорошая, но декларация семьи должна быть официальным и единственным легитимным документом для всех служб; декларация должна подаваться 2- ва раза в год, причём через он-лайн сервис. Но есть вопрос, а кем из членов семьи??????
А какая разница кем? В США если выбираешь Married Joint декларацию на семью её может отослать в электронном или бумажнои виде кто угодно, даже кот. Если кот мертвый, то всё равно ОК.
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Dear_Sir
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Додано: Сер 21 сер, 2019 20:57
Неработающим припишут доход по три прожиточных минимума и заставят заплатить с них налоги. В субсидиях это прокатило.
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warlamp
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Додано: Чет 22 сер, 2019 09:15
warlamp написав:
Неработающим припишут доход по три прожиточных минимума и заставят заплатить с них налоги. В субсидиях это прокатило.
Или справку из Фонда Занятости -- что работу найти таки не смогли.
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_hunter
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Додано: Чет 22 сер, 2019 20:38
_hunter написав: warlamp написав:
Неработающим припишут доход по три прожиточных минимума и заставят заплатить с них налоги. В субсидиях это прокатило.
Или справку из Фонда Занятости -- что работу найти таки не смогли.
Дешевле заплатить налоги, чем купить справку.
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warlamp
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:46
warlamp написав: _hunter написав: warlamp написав:
Неработающим припишут доход по три прожиточных минимума и заставят заплатить с них налоги. В субсидиях это прокатило.
Или справку из Фонда Занятости -- что работу найти таки не смогли.
Дешевле заплатить налоги, чем купить справку.
В смысле дешевле? И в смысле "купить"? -- он же не работающий. Или это какой-то тонкий намек был?
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_hunter
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:17
_hunter
При начислении субсидии на комуслуги доходы безработного, не зарегистрированного официально, учитываются в размере трёх прожиточных минимумов (2007 грн. х 3 = 6021 грн.
Справка службы занятости о присвоении статуса безработного, предоставляется в собес для начисления субсидии.
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warlamp
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