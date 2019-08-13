Вже наступного року "Укрзалізниця" може відновити сполучення між Києвом і Берліном. У компанії стверджують, що попит на європейські рейси значно зріс за останні роки.
Дивися повний текст УЗ може запустити поїзд Київ-Берлін 2020 року.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 12:04
УЗ може запустити поїзд Київ-Берлін 2020 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст УЗ може запустити поїзд Київ-Берлін 2020 року.
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:04
УЗ всерьез хочет конкурировать с RyanAir и Wizzair на этом направлении ? Поезд четырех столиц, с ценой билета под 3000, который ездит заполненный в лучшем случае на треть, ничему не научил ?
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