Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 жов, 2025 13:48
Пропонуємо до обговорення:
За січень-вересень іноземці відкрили в Україні 1 648 ФОПів, що на 10% менше, ніж у той самий період 2024 року. Попри зменшення активності, чистий приріст склав 490 підприємців, адже 1 158 нерезидентів припинили діяльність. Загалом іноземці становлять лише 0,7% нових підприємців України.
Дивися повний текст Скільки іноземців відкрили бізнес в Україні цього року (інфографіка)
