RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Скільки іноземців відкрили
бізнес в Україні цього року...

Скільки іноземців відкрили бізнес в Україні цього року...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 13:48

Скільки іноземців відкрили бізнес в Україні цього року...

Пропонуємо до обговорення:
За січень-вересень іноземці відкрили в Україні 1 648 ФОПів, що на 10% менше, ніж у той самий період 2024 року. Попри зменшення активності, чистий приріст склав 490 підприємців, адже 1 158 нерезидентів припинили діяльність. Загалом іноземці становлять лише 0,7% нових підприємців України.

Дивися повний текст
Скільки іноземців відкрили бізнес в Україні цього року (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100597
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні офіційно запустили стримінговий сервіс HBO Max...
R2 » П'ят 17 жов, 2025 00:22
1 683
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 00:22
lenj_volodymyr
Скільки коштують квартири в містах Чехії (інфографіка)
R2 » Вів 14 жов, 2025 13:58
1 272
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 жов, 2025 13:59
engineermexanic
Скільки української молоді повернулося з Польщі у вересні
R2 » Суб 11 жов, 2025 22:01
2 739
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 жов, 2025 08:55
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9976)
19.10.2025 14:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.