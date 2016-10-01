|
|
В Україні запустили оновлену публічну кадастрову карту
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:11
Пропонуємо до обговорення:
Забезпечує можливість навігації по карті з назвою населеного пункту.
Дивися повний текст В Україні запустили оновлену публічну кадастрову карту
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90409
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:11
Ссылка в заметке не работает... Вернее переводит сама на себя!
-
Radon
-
-
- Повідомлень: 1073
- З нами з: 30.07.11
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор