Комісія при КМДА визнала повністю незаконними 15 об’єктів будівництва з подальшим скасуванням дозволів. Зокрема, ініційовано шість кримінальних проваджень.
Дивися повний текст КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 19:38
КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві
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Дивися повний текст КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві.
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:39
Ну понятно, вместо того что бы снести к чертовой матери, наказать жестко как чиновников закрывавших глаза так и застройщика и тем самым один раз и навсегда показать всем, что "игры" закончены, будут снимать "социальное" напряжение :) . Какая нафиг Европа, даже среди Африки не факт что нам место :(
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