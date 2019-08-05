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КМДА визнала незаконними
15 будівництв у Києві

КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:38

КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві

Пропонуємо до обговорення:
Комісія при КМДА визнала повністю незаконними 15 об’єктів будівництва з подальшим скасуванням дозволів. Зокрема, ініційовано шість кримінальних проваджень.

Дивися повний текст КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:39

Ну понятно, вместо того что бы снести к чертовой матери, наказать жестко как чиновников закрывавших глаза так и застройщика и тем самым один раз и навсегда показать всем, что "игры" закончены, будут снимать "социальное" напряжение :) . Какая нафиг Европа, даже среди Африки не факт что нам место :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:26

  Igorten написав:Ну понятно, вместо того что бы снести к чертовой матери, наказать жестко как чиновников закрывавших глаза так и застройщика и тем самым один раз и навсегда показать всем, что "игры" закончены, будут снимать "социальное" напряжение :) . Какая нафиг Европа, даже среди Африки не факт что нам место :(

А жилье-то уже продано. Покупателям-инвесторам что рассказывать будете, что папередники виноваты?
Кстати, снос тоже денег стоит. Кто заплатит за банкет?Неужели Виталька со своего кармана?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 23:39

Re: КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві

  shapo написав:А жилье-то уже продано. Покупателям-инвесторам что рассказывать будете, что папередники виноваты?
Кстати, снос тоже денег стоит. Кто заплатит за банкет?Неужели Виталька со своего кармана?


И что, что продано ? Если продано то все, на этом законы закончились ? Кстати а продано ли, вы точно знаете или так "поговорить" (объекты что сданы в эксплуатацию ?) А если кто денюшку внес, в суд, пусть взыскивают с чиновников, мерии, застройщика. Что до сноса на тех же возложить затраты, да хрен с теми деньгами, уж поверьте такое показательное действо можно и за счет государства, эффект стоит того. И вообще государство у нас что сказочник какой то покупателям-инвесторам что то рассказывать, его задача на сегодняшний день №1 это обеспечить функционирование страны в нормальном правовом поле.

Вот так у нас и с евробляхами сопли жуют, посему все до сих пор через жо, так как .... а что мы будем рассказывать. Не рассказывать нужно, делать уже давно пора, а то одни сказочники, один в Ростове, другой в Турцию умотал ..
Igorten
 
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