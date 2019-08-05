КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві

Додано: Пон 19 сер, 2019 23:39

shapo написав: А жилье-то уже продано. Покупателям-инвесторам что рассказывать будете, что папередники виноваты?

Кстати, снос тоже денег стоит. Кто заплатит за банкет?Неужели Виталька со своего кармана? А жилье-то уже продано. Покупателям-инвесторам что рассказывать будете, что папередники виноваты?Кстати, снос тоже денег стоит. Кто заплатит за банкет?Неужели Виталька со своего кармана?

И что, что продано ? Если продано то все, на этом законы закончились ? Кстати а продано ли, вы точно знаете или так "поговорить" (объекты что сданы в эксплуатацию ?) А если кто денюшку внес, в суд, пусть взыскивают с чиновников, мерии, застройщика. Что до сноса на тех же возложить затраты, да хрен с теми деньгами, уж поверьте такое показательное действо можно и за счет государства, эффект стоит того. И вообще государство у нас что сказочник какой то покупателям-инвесторам что то рассказывать, его задача на сегодняшний день №1 это обеспечить функционирование страны в нормальном правовом поле.Вот так у нас и с евробляхами сопли жуют, посему все до сих пор через жо, так как .... а что мы будем рассказывать. Не рассказывать нужно, делать уже давно пора, а то одни сказочники, один в Ростове, другой в Турцию умотал ..