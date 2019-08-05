Комісія при КМДА визнала повністю незаконними 15 об’єктів будівництва з подальшим скасуванням дозволів. Зокрема, ініційовано шість кримінальних проваджень.
Дивися повний текст КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 19:38
КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві.
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:39
Ну понятно, вместо того что бы снести к чертовой матери, наказать жестко как чиновников закрывавших глаза так и застройщика и тем самым один раз и навсегда показать всем, что "игры" закончены, будут снимать "социальное" напряжение :) . Какая нафиг Европа, даже среди Африки не факт что нам место :(
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:26
А жилье-то уже продано. Покупателям-инвесторам что рассказывать будете, что папередники виноваты?
Кстати, снос тоже денег стоит. Кто заплатит за банкет?Неужели Виталька со своего кармана?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 19 сер, 2019 23:39
Re: КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві
И что, что продано ? Если продано то все, на этом законы закончились ? Кстати а продано ли, вы точно знаете или так "поговорить" (объекты что сданы в эксплуатацию ?) А если кто денюшку внес, в суд, пусть взыскивают с чиновников, мерии, застройщика. Что до сноса на тех же возложить затраты, да хрен с теми деньгами, уж поверьте такое показательное действо можно и за счет государства, эффект стоит того. И вообще государство у нас что сказочник какой то покупателям-инвесторам что то рассказывать, его задача на сегодняшний день №1 это обеспечить функционирование страны в нормальном правовом поле.
Вот так у нас и с евробляхами сопли жуют, посему все до сих пор через жо, так как .... а что мы будем рассказывать. Не рассказывать нужно, делать уже давно пора, а то одни сказочники, один в Ростове, другой в Турцию умотал ..
Додано: Вів 20 сер, 2019 05:09
Люблю правильные речи и про украинские суды, и про украинское государство.
Вот только реальность совсем другая и люди уже 28 лет живут в этой реальности - в ней никто никому ничего не гарантирует, никто ни за что не отвечает, а суды просто отхожее место.
По поводу проданных квартир из опыта. Если коробка без начинки возведёна на 80%,то продано 80%жилья,если на 50,то 50
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:08
shapo Та любите сколько влезет. Я вам за то как должно быть, а вы мне за то что есть. И накой мне это надо, я что без вас не знал что такое украинские суды и правоохранительная система в целом ? Но вас возможно все устраивает, меня нет.
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:16
Re: КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві
А хтось знає прецеденти , коли реально незаконне будівництво знесли ? Чи , наприклад , розібрали зайві верхні поверхи , чи щось таке ? Бо , наприклад , УКОшний об"єкт на Руденко 6а ( за паркінгом впритик - біля стадіону ) - мала бути свічка , яку зупинили на рівні 6-7 поверху - і так і живе вже років 10-15 ( точно не пам"ятаю ) ...
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:55
Да зачем нужна такая кгга? она сначала за взятки дает разрешения а потом когда построили что-то признает стройки незаконными.
Клчко и кгга на мыло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:10
У Львові точно зносили будинок, наче в цьому році, + у Києві розбирали верхні поверхи в центрі.
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