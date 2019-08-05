КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві

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Igorten написав:shapo Та любите сколько влезет. Я вам за то как должно быть, а вы мне за то что есть. И накой мне это надо, я что без вас не знал что такое украинские суды и правоохранительная система в целом ? Но вас возможно все устраивает, меня нет.
Меня все это не устраивает, но я в упор не вижу титана который снесёт эту прогнившую систему и построит новую. Да и граждане Украины или смирилась, что ничего в этой стране не изменится и тянут лямку, или берут вещи и уезжают. Если вы видите кто и когда это будет исправлять, поделитесь. Только не говорите, что это будет Зеленский в роли Лукашенко - не поверю-не та страна
Puente написав:А хтось знає прецеденти , коли реально незаконне будівництво знесли ? Чи , наприклад , розібрали зайві верхні поверхи , чи щось таке ? Бо , наприклад , УКОшний об"єкт на Руденко 6а ( за паркінгом впритик - біля стадіону ) - мала бути свічка , яку зупинили на рівні 6-7 поверху - і так і живе вже років 10-15 ( точно не пам"ятаю ) ...
Снос домов (незаконно возведенных) если не ощибаюсь за счет застройщика. Деньги у застройщиков есть. Пока дом не введен в эксплуатацию квартиры не переданы собственникам и фактически все квартиры принадлежат застройщику. так что не нужно тут рассказывать - если застройщик не умеет работать в законном поле - таких застройщиков просто не должно быть. Ипродавать нужно возведенные квартиры а не воздух в 25 этажей по цене квартир. таких схем как в украине нет ни в одной стране европы.