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КМДА визнала незаконними
15 будівництв у Києві

КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:14

  Igorten написав:shapo Та любите сколько влезет. Я вам за то как должно быть, а вы мне за то что есть. И накой мне это надо, я что без вас не знал что такое украинские суды и правоохранительная система в целом ? Но вас возможно все устраивает, меня нет.

Меня все это не устраивает, но я в упор не вижу титана который снесёт эту прогнившую систему и построит новую. Да и граждане Украины или смирилась, что ничего в этой стране не изменится и тянут лямку, или берут вещи и уезжают.
Если вы видите кто и когда это будет исправлять, поделитесь. Только не говорите, что это будет Зеленский в роли Лукашенко - не поверю-не та страна
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:17

shapo
Cкорее зеленый до Лукашенко не дотягивает, и страна тут ни при чем.
Вы еще напишите что люди не те.
Тогда пусть будет Президент в другом государстве с той страной и людьми!
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:52

  Puente написав:А хтось знає прецеденти , коли реально незаконне будівництво знесли ? Чи , наприклад , розібрали зайві верхні поверхи , чи щось таке ? Бо , наприклад , УКОшний об"єкт на Руденко 6а ( за паркінгом впритик - біля стадіону ) - мала бути свічка , яку зупинили на рівні 6-7 поверху - і так і живе вже років 10-15 ( точно не пам"ятаю ) ...

Во Львове снесли 7-этажный дом
https://nv.ua/ukraine/events/vpervye-v- ... 18886.html
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:12

Снос домов (незаконно возведенных) если не ощибаюсь за счет застройщика.
Деньги у застройщиков есть. Пока дом не введен в эксплуатацию квартиры не переданы собственникам и фактически все квартиры принадлежат застройщику.
так что не нужно тут рассказывать - если застройщик не умеет работать в законном поле - таких застройщиков просто не должно быть.
Ипродавать нужно возведенные квартиры а не воздух в 25 этажей по цене квартир.
таких схем как в украине нет ни в одной стране европы.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 16:58

  RKdrk написав:Интересно, если я подвезу камаз кирпичей и начну стоить себе домик где-нить в Киеве возле метро, то как быстро меня остановят городские власти?

сначала у Вас рейдерски отожмут стройку, а потом все равно построят там что-нибудь )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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