КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві

Додано: Вів 20 сер, 2019 18:46

blueiceua написав: Снос домов (незаконно возведенных) если не ощибаюсь за счет застройщика.

Деньги у застройщиков есть. Пока дом не введен в эксплуатацию квартиры не переданы собственникам и фактически все квартиры принадлежат застройщику.

так что не нужно тут рассказывать - если застройщик не умеет работать в законном поле - таких застройщиков просто не должно быть. Снос домов (незаконно возведенных) если не ощибаюсь за счет застройщика.Деньги у застройщиков есть. Пока дом не введен в эксплуатацию квартиры не переданы собственникам и фактически все квартиры принадлежат застройщику.так что не нужно тут рассказывать - если застройщик не умеет работать в законном поле - таких застройщиков просто не должно быть.

blueiceua написав: И продавать нужно возведенные квартиры а не воздух в 25 этажей по цене квартир.

таких схем как в украине нет ни в одной стране европы. И продавать нужно возведенные квартиры а не воздух в 25 этажей по цене квартир.таких схем как в украине нет ни в одной стране европы.

Похоже, вы не представляете кто и как строит в Украине.Деньги за проданные квартиры давно в офшорах и пока все в порядке заводятся и обналичиваются ежемесячно.А если будет какой-то шухер как ,например, сейчас в Киеве во многих конторах, вы не найдете ничего кроме пустых столов с рядовыми клерками.И сносить за свой счет ни один застройщик вам не будет.Эта схема запущена более 20 лет назад КГС и по-другому в Украине строить не получится пока в банках такие фантастические проценты которые не отобьет никогда ни одна стройка, особенно сейчас, когда конкуренция и зарплаты работников вместе с стройматериалами выросли, а покупательная способность населения - нет.