КМДА визнала незаконними 15 будівництв у Києві

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Igorten написав:shapo Та любите сколько влезет. Я вам за то как должно быть, а вы мне за то что есть. И накой мне это надо, я что без вас не знал что такое украинские суды и правоохранительная система в целом ? Но вас возможно все устраивает, меня нет.
Меня все это не устраивает, но я в упор не вижу титана который снесёт эту прогнившую систему и построит новую. Да и граждане Украины или смирилась, что ничего в этой стране не изменится и тянут лямку, или берут вещи и уезжают. Если вы видите кто и когда это будет исправлять, поделитесь. Только не говорите, что это будет Зеленский в роли Лукашенко - не поверю-не та страна
Puente написав:А хтось знає прецеденти , коли реально незаконне будівництво знесли ? Чи , наприклад , розібрали зайві верхні поверхи , чи щось таке ? Бо , наприклад , УКОшний об"єкт на Руденко 6а ( за паркінгом впритик - біля стадіону ) - мала бути свічка , яку зупинили на рівні 6-7 поверху - і так і живе вже років 10-15 ( точно не пам"ятаю ) ...
Снос домов (незаконно возведенных) если не ощибаюсь за счет застройщика. Деньги у застройщиков есть. Пока дом не введен в эксплуатацию квартиры не переданы собственникам и фактически все квартиры принадлежат застройщику. так что не нужно тут рассказывать - если застройщик не умеет работать в законном поле - таких застройщиков просто не должно быть. Ипродавать нужно возведенные квартиры а не воздух в 25 этажей по цене квартир. таких схем как в украине нет ни в одной стране европы.
blueiceua написав:shapo Cкорее зеленый до Лукашенко не дотягивает, и страна тут ни при чем. Вы еще напишите что люди не те. Тогда пусть будет Президент в другом государстве с той страной и людьми!
До чего дотягивает или не дотягивает Зеленский будет ясно в ближайшие пол-года. То, что украинцы не белорусы ,по-моему, ясно из истории хотя бы диссидентского движения в СССР. Дело не в людях, а в том, что незалежность в 1991г упала сама в руки без каких-либо усилий, случайно, поэтому и не ценится. И если будет и дальше идти как предыдущие 28 лет , то украинцы имеют все шансы узнать, что не всякая нация имеет счастье иметь свое государство.
blueiceua написав:Снос домов (незаконно возведенных) если не ощибаюсь за счет застройщика. Деньги у застройщиков есть. Пока дом не введен в эксплуатацию квартиры не переданы собственникам и фактически все квартиры принадлежат застройщику. так что не нужно тут рассказывать - если застройщик не умеет работать в законном поле - таких застройщиков просто не должно быть.
Похоже, вы не представляете кто и как строит в Украине. Деньги за проданные квартиры давно в офшорах и пока все в порядке заводятся и обналичиваются ежемесячно. А если будет какой-то шухер как ,например, сейчас в Киеве во многих конторах, вы не найдете ничего кроме пустых столов с рядовыми клерками. И сносить за свой счет ни один застройщик вам не будет.
blueiceua написав:И продавать нужно возведенные квартиры а не воздух в 25 этажей по цене квартир. таких схем как в украине нет ни в одной стране европы.
Эта схема запущена более 20 лет назад КГС и по-другому в Украине строить не получится пока в банках такие фантастические проценты которые не отобьет никогда ни одна стройка, особенно сейчас, когда конкуренция и зарплаты работников вместе с стройматериалами выросли, а покупательная способность населения - нет.