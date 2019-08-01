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Найбільший електричний
пором провів перший рейс

Найбільший електричний пором провів перший рейс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 01:21

Найбільший електричний пором провів перший рейс

Пропонуємо до обговорення:
15 серпня в Данії електричний пором E-ferry Ellen здійснив перший комерційний рейс.

Дивися повний текст Найбільший електричний пором провів перший рейс.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 01:21

Главное журналистов к нему не подпускать, пока опять в школу не пойдут и не выучат, что в миливаттах в час измеряется не мощность, а скорость её изменения. А потом пусть объяснят, как на аккумах добились такой странной характеристики :)
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 03:16

Там с точки зрения физики всё прекрасно. И "мощность" вместо "ёмкости". И милливатты вместо мегаваттов, и "/час" вместо "* час"
drpass
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