15 серпня в Данії електричний пором E-ferry Ellen здійснив перший комерційний рейс.
Дивися повний текст Найбільший електричний пором провів перший рейс.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 01:21
Найбільший електричний пором провів перший рейс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбільший електричний пором провів перший рейс.
Додано: Вів 20 сер, 2019 01:21
Главное журналистов к нему не подпускать, пока опять в школу не пойдут и не выучат, что в миливаттах в час измеряется не мощность, а скорость её изменения. А потом пусть объяснят, как на аккумах добились такой странной характеристики :)
Додано: Вів 20 сер, 2019 03:16
Там с точки зрения физики всё прекрасно. И "мощность" вместо "ёмкости". И милливатты вместо мегаваттов, и "/час" вместо "* час"
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