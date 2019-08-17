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Нацбанк готовий платити за
аудит звітності 28 млн гривень

Нацбанк готовий платити за аудит звітності 28 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:37

Нацбанк готовий платити за аудит звітності 28 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
НБУ має намір укласти контракт з аудиторською компанією, яка буде перевіряти щорічну звітність монетарного відомства.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:37

Опыт работы с отчетами с применением стандарта МСФЗ (минимум 2 сотрудника с американскими сертификатами) - а хто знає про які сертифікати йдеться? США взагалі не використовують МСФЗ (у них є свої стандарти US GAAP), тому дивно якось виходить.
Stanislav_S
 
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