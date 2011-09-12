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Обмен доллара на Приват24 гривну на карту
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 22:32
smdtranz написав:5 копеек и немало времени на беготню. Я ж говорю, надо постоянно, на 1-2 раза проще таки поменять и закинуть через терминал
Ну так и "нерыночность" курса Привата это разница не более 5 копеек, 150 грн с 3куе, а часто и меньше. Легче не париться по мелочам и менять в Приват24
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Додано: Сер 21 сер, 2019 22:43
«Нерыночность» составляет копеек 15-20, на 30 тыс долл в месяц это тысяч 5 грн, плюс возня с пополнениями карты и обменом.
С другой стороны, снять деньги с карты и купить доллар, кому это нужно— это такие же потери. Почему бы не найти друг друга и сэкономить маржу обменника.
Посчитать разницу и затраты я в состоянии и оценить, нужно ли это мне или проще пополнить гривной тоже.
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smdtranz
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Додано: Сер 21 сер, 2019 22:50
Стоит посмотреть в сторону bestchange
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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