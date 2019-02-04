"Укрзалізниця" встановить на вокзалах розетки з USB портами.
Дивися повний текст УЗ встановить на вокзалах розетки з USB портами (інфографіка).
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Додано: Чет 22 сер, 2019 01:02
УЗ встановить на вокзалах розетки з USB портами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст УЗ встановить на вокзалах розетки з USB портами (інфографіка).
Додано: Чет 22 сер, 2019 01:02
А можно вернуть на место молотки, которыми бить стекло если что, ковры и вентиляцию в купейных вагонах?
Или это сложнее, чем зарядки?
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