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УЗ встановить на вокзалах
розетки з USB портами...

УЗ встановить на вокзалах розетки з USB портами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 01:02

УЗ встановить на вокзалах розетки з USB портами...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" встановить на вокзалах розетки з USB портами.

Дивися повний текст УЗ встановить на вокзалах розетки з USB портами (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 01:02

А можно вернуть на место молотки, которыми бить стекло если что, ковры и вентиляцию в купейных вагонах?
Или это сложнее, чем зарядки?
arheops
 
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