Ракета SpaceX Falcon 9 стане провідником космічної реклами.
Дивися повний текст SpaceX Ілона Маска встановить перший рекламний щит у космосі.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 09:37
SpaceX Ілона Маска встановить перший рекламний щит у космосі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст SpaceX Ілона Маска встановить перший рекламний щит у космосі.
Додано: Суб 10 лип, 2021 14:34
Re: SpaceX Ілона Маска встановить перший рекламний щит у кос
А давайте Луну покрасим в цвета Пепси-Колы?
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