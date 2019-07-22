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Від 8 до 12 годин: як будемо
працювати за новим Трудовим...

Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 09:48

Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим...

Пропонуємо до обговорення:
У новому Трудовому кодексі є пункт щодо збільшення тривалості робочого дня з 8 до 12 годин.

Дивися повний текст Від 8 до 12 годин: як будемо працювати за новим Трудовим Кодексом.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 09:48

12 часов в день, не хороший знак
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 10:15

В Европе уменьшают рабочий день до 7 часов а у нас увеличивают. И когда это у работника спрашивали согласия? Не нравится, пошел на х..
alex7gk
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